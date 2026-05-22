Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NBA Doğu Konferansı final serisinin ikinci karşılaşmasında New York Knicks, Cleveland Cavaliers’ı 109-93 yenerek seride durumu 2-0’a taşıdı.

Madison Square Garden’daki mücadelede Josh Hart, kaydettiği 26 sayıyla play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Jalen Brunson mücadeleyi 19 sayı ve 14 asistle tamamlarken, Karl-Anthony Towns ise 18 sayı ve 13 ribaunt üretti.

Üst üste 9. galibiyetini elde eden Knicks, 1999 yılından sonra ilk kez NBA Finalleri’ne kalma hedefinde önemli bir avantaj yakaladı.

Cavaliers cephesinde Donovan Mitchell 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, James Harden 18 sayı kaydetti. Jarrett Allen ise maçı 13 sayı ve 10 ribauntla tamamladı.

Serinin üçüncü karşılaşması, 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland’daki Rocket Arena’da oynanacak.