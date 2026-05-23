NBA Batı Konferansı final serisinin üçüncü maçında Oklahoma City Thunder, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs’ü 123-108 mağlup ederek seride 2-1 üstünlük sağladı.
Frost Bank Center’da oynanan mücadelede Thunder adına Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı ve 12 asistlik performansıyla double-double yaptı.
Konuk ekipte Jared McCain 24, Jaylin Williams 18, Alex Caruso ise 15 sayı üretti.
Ev sahibi Spurs cephesinde Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox 15 sayıyla oynadı.
Serinin dördüncü karşılaşması, 25 Mayıs Pazartesi gecesi yine aynı salonda gerçekleştirilecek.