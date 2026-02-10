Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası

Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası

Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeğe hamile olduğu iddia edildi. Magazin gündeminde geniş yankı bulan hamilelik haberi henüz resmi olarak doğrulanmadı, daha önce de benzer iddia yalanlanmıştı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 1

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından gündemin odağından inmiyor.

1 7
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 2

Bir kız çocuğu annesi olan Nazlı Sabancı’nın şu anda ikinci bebeğini beklediği yönündeki iddialar magazin dünyasında geniş yer buldu.

2 7
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 3

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, 2021 yılında kamuoyundan uzak bir törenle evlenmişti. Çift, iki yıl önce ilk çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Arzu Alara ismini vermişti. Son dönemde ise Sabancı çiftinin ikinci kez anne-baba olacağı öne sürülüyor.

3 7
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 4

Şu anda iki yaşına giren Arzu Alara için geçtiğimiz aylarda düzenlenen doğum günü kutlamasında Nazlı Sabancı, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

4 7
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 5

Sabancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"15 Ağustos benim için sonsuza kadar değişti... Arzu Alara’nın 2 yaşında"

5 7
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 6

HAMİLELİK İDDİASI

Nazlı Sabancı’nın ikinci kez hamile olduğu iddia ediliyor. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre çift, ikinci bebek haberini henüz yakın çevreleriyle dahi paylaşmadı.

6 7
Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası - Resim: 7

DAHA ÖNCE DE İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ekim ayında da Nazlı Sabancı hakkında benzer hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Sabancı, formda görüntüler verdiği fotoğraflarla bu iddiaları ortadan kaldırmıştı.

7 7
Kaynak: Diğer
