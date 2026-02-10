Nazlı Sabancı hamile mi? İkinci bebek iddiası

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, 2021 yılında kamuoyundan uzak bir törenle evlenmişti. Çift, iki yıl önce ilk çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Arzu Alara ismini vermişti. Son dönemde ise Sabancı çiftinin ikinci kez anne-baba olacağı öne sürülüyor.