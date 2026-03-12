İstanbul'da terörü örgütü FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak'ı "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan'ı ise aynı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dava, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı medya ayağı iddiaları kapsamında uzun süredir devam ediyordu. Yargıtay'ın daha önceki bozma kararları sonrası yerel mahkeme (İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi), sanıkların "örgüte yardım" suçlamasıyla yeniden yargılanmasına hükmetmiş, savcılık mütalaasında ceza talep etmişti. Duruşmaların sonuncusunda esas hakkında karar verildi. Cezalar TCK 220/7 maddesi kapsamında indirim uygulanarak belirlendi.