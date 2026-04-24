Bu uzun soluklu koşu, yalnızca fiziksel dayanıklılığın bir göstergesi değil; aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan bir hareket olarak öne çıkıyor.

“SPORUN ÖTESİNDE BİR MESAJ”

Hacıbayramoğlu, koşusunu bireysel bir başarı hikâyesi olarak değil, güçlü bir sosyal mesajın taşıyıcısı olarak tanımlıyor. “İmkânsızı göze alan, mümkün olanın dünyasını değiştirir” anlayışıyla yola çıkan sporcu, insanların savaşta ya da gündelik yaşamda çaresizliğe mahkum edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bu yaklaşım, onun girişimini sıradan bir spor etkinliğinden çıkarıp, toplumsal bir çağrıya dönüştürüyor.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN KÜRESEL ÇAĞRI

Nazlı Hacıbayramoğlu’nun en önemli hedeflerinden biri, kadınların ve çocukların güçlendirilmesine dikkat çekmek. Başlattığı bu hareketle bireyleri kendi hayatlarında aktif rol almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Artan çatışmalar, belirsizlikler ve toplumsal kutuplaşma ortamında birleştirici adımların önemine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, dijitalleşmeyle birlikte azalan gerçek temasların yeniden güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

DAYANIŞMANIN YENİ SEMBOLÜ

Ultramaraton, farklı ülkeler ve kültürler arasında bir köprü kurma amacı taşıyor. Hacıbayramoğlu, birlikte hareket etmenin insanları ortak bir paydada buluşturduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Birlikte koştuğumuzda ya da yürüdüğümüzde, kökenlerimiz ve farklılıklarımız önemini yitiriyor. Geriye yalnızca ortak bir amaç kalıyor.”

ULUSLARARASI MESAJ: BARIŞ VE GÜÇLENME

Hacıbayramoğlu’nun yolculuğu, evrensel bir mesajla şekilleniyor:

Mesajı net ve uluslararası düzeyde anlaşılır bir şekilde formüle edilmiş:

“No war, love is not far – for strong humans, protected children, empowered women.”

Nazli Hacibayramoglu, ultra maratonuyla değişimin ilk adımla başladığını ve imkânsız gibi görünen şeylerin bile yeni bir gerçekliğin çıkış noktası olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.