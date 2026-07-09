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Türk edebiyatının en çok konuşulan aşk hikâyelerinden birine tanıklık eden kişisel belgeler artık dijital ortamda incelenebilecek. Nâzım Hikmet'in eşi Piraye (Hatice Piraye Altınoğlu) adına hazırlanan "Piraye Koleksiyonu", yıllara yayılan mektupları, fotoğrafları ve özel evrakları tek çatı altında buluşturarak internet üzerinden erişime açıldı.

Hazırlanan dijital arşiv, hem edebiyat meraklılarına hem de akademik çalışmalar yürüten araştırmacılara kapsamlı bir kaynak sunuyor.

MEKTUPLARDAN KİŞİSEL DEFTERLERE KADAR YÜZLERCE BELGE

Koleksiyonda, Nâzım Hikmet ile Piraye arasında kaleme alınan mektupların yanı sıra dönemin atmosferini yansıtan fotoğraflar ve çeşitli resmi belgeler de yer alıyor.

Arşivde ayrıca Piraye'nin günlük yaşamına ışık tutan kişisel defterleri, yaptığı desenler ve el işi çalışmaları ile kendi kütüphanesinde bulunan kitaplardan oluşan özel bölümler de ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.

Bu yönüyle platform, yalnızca iki ismin özel yaşamına değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve edebi geçmişine dair önemli ipuçları barındırıyor.

ARAŞTIRMACILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Farklı kategoriler altında düzenlenen içerikler, Nâzım Hikmet ve Piraye'nin yaşam öyküsünü kronolojik ve bütüncül bir şekilde takip etme imkânı sağlıyor.

Dijital koleksiyonun; biyografi çalışmaları yapan araştırmacılar, edebiyat tarihçileri ve Cumhuriyet dönemi kültür hayatına ilgi duyan okurlar için önemli bir başvuru merkezi olması amaçlanıyor.

YAPAY ZEKÂ KULLANIMINA İLİŞKİN UYARI DİKKAT ÇEKTİ

Platformda yer alan hukuki bilgilendirme metni de dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor.

Açıklamada, arşivdeki tüm içeriklerin telif hakları kapsamında korunduğu vurgulanırken, özellikle yapay zekâ sistemlerinin eğitimi de dâhil olmak üzere izinsiz kullanımın yasak olduğu ifade ediliyor. Bu uyarı, dijital arşivlerin korunmasına yönelik güncel telif tartışmalarına da işaret ediyor.

DİJİTAL KÜLTÜR MİRASINA KATKI SUNUYOR

Geçmişten bugüne uzanan önemli belge ve hatıraları dijital ortama taşıyan Piraye Koleksiyonu, Nâzım Hikmet ile Piraye'nin yaşamına dair birçok birincil kaynağı tek platformda bir araya getiriyor. Proje, Türkiye'nin kültür ve edebiyat belleğinin korunmasına katkı sağlayan önemli dijital arşiv çalışmaları arasında gösteriliyor.