Türkçeye evrensel ölçekte değer katan Nâzım Hikmet’in düşünsel mirasını ve şiir anlayışını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü için başvurular alınmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi gerçekleştirilen ödül, ölümsüz şairin barış, eşitlik, adalet ve özgürlük arzusuyla yanan tutuşan gönlünü, güncel üretimlerle gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor.

NAZIM HİKMET ŞİİR ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Geçen sene verilen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü; Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bursa Kültür) tarafından gerçekleştiriliyor.

Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’nün seçici kurulunda ise Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan, Asuman Susam ve Betül Tarıman yer alıyor. 1 Mart 2026 tarihine kadar süren başvuru sürecinden sonra, seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda belirlenecek eserin sahibi, 50 bin lira para ödülünü almaya hak kazanacak.

NÂZIM HİKMET ŞİİR ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

1. Nâzım Hikmet Şiir Ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Türk şiirine katkı sunmak amacıyla veriliyor.

2. Ödül Türkçe şiir türünde yazılmış kitaplara veriliyor.

3. Ödül bir takvim senesi içinde (1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025) yayımlanmış, Seçici Kurulun seçtiği bir kitaba verilir.

4. Nâzım Hikmet Şiir Ödülü bir plaket ve 50.000 TL gibi bir miktar olarak belirlenmiştir.

5. Ödüle aday olacak kitaplarla ilgili başvurular şairleri ya da yayınevleri tarafından 1 Ocak 2026 tarihinden, başlayarak 1 Mart 2026 tarihine kadar yapılmalıdır.

6. Ödüle başvuru yapan kişiler, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) içeren başvuru dilekçesiyle beraber, 6 kopya kitabı elden, posta ya da kargoyla “Tayyare Kültür Merkezi, Orhanbey Mahallesi Atatürk Caddesi 1. Uçak Sokak Numara 1 Osmangazi/ Bursa” adresine teslim etmelidir.

7. Ödül Seçici Kurulu ise toplamda beş kişiden oluşur. O isimler: Asuman Susam, Betül Tarıman, Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim.

8. Seçici Kurul üyeleri, aday olan eserler dışında aynı takvim senesinde yayımlanmış eserleri ödüle aday gösterebilir. Aday olması kabul gören eserler, eser sahibinin onayı alınmasının ardından yazman tarafından Seçici Kurul üyelerine ulaştırılır. Seçici Kurulda yer alan kişilerin eserleri ödüle aday olamaz.

9. Seçici Kurul her yıl nisan ayında toplanır. Seçici Kurul başkanının yönetiminde toplanan Seçici Kurul gizli oylamayla ödülü kazanan eserleri seçer. Oy eşitliği durumunda Seçici Kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur. Seçici Kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarfta bir yazıyla önceden Seçici Kurul yazmanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez. Ödül paylaştırılabilir. Seçici Kurul ödül verilmemesi yolunda karar alabilir.

10. Ödülü kazanan kişiye aynı sene içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenecek bir törenle ödülü ve plaketi verilir.