Nesine 3. Lig 4. Grup’ta oynanan Nazillispor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri karşılaşması, sıra dışı bir olayla tamamlanamadı. Ev sahibi ekip, 12-0 geriye düştüğü maçta sahadan çekildi. Karşılaşma, hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından tatil edildi.
İLK YARI 11-0 BİTTİ
Pamukören Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, ilk yarıyı 11-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 47. dakikada farkı 12’ye çıkardı. Bu skor, maçın seyrini tamamen belirledi.
58. DAKİKADA MAÇ DURDU
Nazillispor, 58. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Kararın, kulübün sportif direktörü Emre Kamış tarafından verildiği öğrenildi. Hakem, bu gelişme sonrası karşılaşmayı tatil etti.
NAZİLLİSPOR’UN DURUMU
Ligde yalnızca 4 puanı bulunan Nazillispor’un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.
Karşılaşmayla ilgili nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmesi bekleniyor.