66 yaşındaki Yıldız, tam 40 yıldır aynı ilçede esnaflık yapıyor. Nazilli’de “Bizim Tostçu” adıyla tanınan Mehmet Usta, yıllardır değişmeyen lezzeti, samimi tavırları ve mütevazı kişiliğiyle ilçe halkının gönlünde yer edinmiş durumda.

Dükkanına gelen müşteriler, tost siparişi verirken sık sık Yıldız’ın Mansur Yavaş’a olan benzerliğini dile getiriyor. Bu yorumlar karşısında gülümsemekle yetinen deneyimli tostçu, kendisi için en büyük mutluluğun yıllardır aynı kalitede hizmet verebilmek ve müşterilerinin memnuniyetini görmek olduğunu söylüyor.

Nazilli’nin simge esnaflarından biri haline gelen Mehmet Yıldız, hem emeği hem de dikkat çeken benzerliğiyle ilçede konuşulmaya devam ediyor.