Aydın’ın Nazilli ilçesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan bir doktor ile birlikte hareket ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DİJİTAL KAYITLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller, banka hesap hareketleri, SGK kayıtları ve hastane verileri detaylı şekilde incelendi. Operasyonda doktor F.D. ile H.B. ve S.İ. gözaltına alınırken, diğer iki şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. ve H.B. “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı, S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınan R.K. ile A.B. hakkında da tutuklama kararı verildi.