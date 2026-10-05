Kaynak: İHA

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 622 Sokak'ta ulaşımı etkileyen metruk yapıya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol planında yer alan ve bulunduğu konum nedeniyle trafik akışını aksatan binayı yıktı.

Uzun süredir yıkılması ve yol alanına dahil edilmesi beklenen yapıyla ilgili yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlandı. Ekipler, binanın yıkımını kontrollü biçimde gerçekleştirdi.

YIKIM SIRASINDA TOZ ÖNLENDİ

Çalışma boyunca çevredeki vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çeşitli önlemler alındı. İş makinelerinin çalıştığı sırada sulama yapılarak yıkımdan kaynaklanabilecek toz oluşumu azaltıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla bölgede uzun süredir devam eden sorun giderildi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana kent estetiğini bozan, güvenlik riski oluşturan ve şehir planlamasını olumsuz etkileyen metruk yapılara yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Yeşil Mahalle 622 Sokak’ta uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha ortadan kaldırdık. Yol planı içerisinde kalan bu yapı hem trafik akışını olumsuz etkiliyor hem de bulunduğu noktada kötü bir görüntü oluşturuyordu. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından ekiplerimiz gerekli çalışmayı titizlikle gerçekleştirdi. Şimdi buradaki alanı yolumuza dahil ederek ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.