Kaynak: İHA

Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı il birinciliği müsabakalarına, Aydın genelindeki okullardan yoğun katılım sağlandı. Sporun tabana yayılması ve küçük yaşta hareket bilincinin kazandırılması açısından büyük önem taşıyan organizasyonda, hem kız hem de erkek kategorilerinde madalya mücadelesi verildi.

52 GENÇ YETENEK PİSTE ÇIKTI

Zaman karşı sergilenen estetik hareketler ve zorlu engellerin yer aldığı parkur branşında sporcu sayıları şu şekilde oluştu:

-Kız Sporcu Sayısı: 42

-Erkek Sporcu Sayısı: 10

-Toplam Katılım: 52 sporcu

Minik ve küçük yaş grubundaki sporcuların parkurları hatasız ve en hızlı şekilde tamamlamak için sergiledikleri performans, tribünleri dolduran aileler ve sporseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kıran kırana geçen yarışların ardından kategorilerinde podyuma çıkmaya hak kazanan yetenekli cimnastikçilere madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan gençlik ve spor il müdürlüğü yetkilileri, parkur cimnastiğinin çocukların koordinasyon ve atletik becerilerine olan katkısını vurgulayarak, "Nazilli'de çok güzel bir enerjiye şahit olduk. Müsabakalara katılan, cesaretle yarışan ve centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.