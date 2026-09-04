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Kaynak: İHA

Kaza, Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, seyir halinde bulunan 09 A 86141 plakalı polis aracı, V.Y.’nin kullandığı 07 AGU 12 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilin polis aracına yandan çarpması sonucu araç savrularak yan döndü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Çarpışmada polis memuru ile otomobil sürücüsü V.Y. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.