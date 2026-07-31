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Kaynak: İHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Nazilli ilçesi Ketendere Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası R. T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti. İhbarın ardından bölgede zaman kaybetmeksizin geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

Arama ve kurtarma faaliyetleri Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin kuzey bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Kuyucak ve Buharkent asayiş timleri, JAK timi, iz takip köpeği, komando timi ve drone desteği sağlandı. Toplam 38 personelin karadan ve havadan katıldığı aralıksız yönlendirmeler sonucunda sevindirici haber geldi.

JANDARMA EKİPLERİ VE DRONE DESTEĞİYLE GECE BOYU ARAMA YAPILDI

Sürdürülen yoğun arama çalışmaları neticesinde 75 yaşındaki R. T., 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.25 sıralarında Buharkent Gelenbe bölgesindeki dağlık arazide bitkin halde ancak sağ olarak tespit edildi.

Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.