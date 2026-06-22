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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgede kamu düzenini sağlamak ve aranan şahısların adalete teslim edilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü titiz takiplere bir yenisini daha ekledi.

SEVİNDİKLİ MAHALLESİ'NDE HÜCRE OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir teknik ve fiziki takip altında olan firari şahsın Sevindikli Mahallesi'nde gizlendiği adres tespit edildi. JASAT ekiplerince belirlenen adrese şafak vakti düzenlenen planlı operasyonla, hakkında 16 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki G.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan uzun süredir aranan mahkum, jandarma komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli makamlarca cezası yüzüne okunan ve işlemleri eksiksiz tamamlanan G.G., tutuklanarak cezası infaz edilmek üzere Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. JASAT ekiplerinin ilçedeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik firari yakalama çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.