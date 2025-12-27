Nazilli Belediyesi’nin zabıta memuru alımı sürecinde yapılan ciddi bir hata memur olmak için başvuru yapanların itirazı ile ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, makamında düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

ŞEFFAF YÜRÜTÜLTÜ

Belediye tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 8 zabıta memuru alımı yapılacağını hatırlatan Başkan Tetik, sürecin başından itibaren şeffaf yürütüleceğini kamuoyuna duyurduklarını söyledi. Tetik, tüm işe alımların doğrudan kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Alımların eğitim durumuna göre planlandığını belirten Tetik, 3 lisans, 3 ön lisans, 2 lise mezunu aday alınacağını açıkladı. Lisans mezunları için psikoloji, sosyoloji, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği ve herhangi bir lisans programı şartı arandığını belirten Tetik, "Lisans: 127 kişi, ön lisans 277, lise 210, gıda mühendisliği 11, çevre mühendisliği: 16 kişi başvurdu." dedi.

'SIRALAMA DEĞİŞTİRİLEMEZ'

Başkan Tetik, yasa gereği KPSS puan sıralamasının esas alındığını belirterek, "Alınacak her 1 kişi için 5 aday mülakata çağrılır. 6’ncı sıradaki adayın alınması mümkün değildir" dedi.

Adayların boy ve kilo ölçümlerinin resmi sağlık birimlerinde yapıldığını ve 2024 KPSS puanlarına göre sıralandığını ifade eden Tetik, sonuçların belediyenin internet sitesinde ilan edildiğini söyledi.

'77 VE 80 PUANLI ADAYLAR İLK 5 DIŞINDA KALDI'

Ancak açıklanan listede 77 ve 80 KPSS puanı alan iki adayın yer almaması üzerine durumun fark edildiğini belirten Başkan Tetik, gelen bir telefonla hatanın ortaya çıktığını ifade etti. Tetik, "Adayın boyu, kilosu ve yaşı uygundu. Ancak daha düşük puanlı adayların üst sıralarda yer aldığını gördük. Bunun üzerine listeyi hemen kaldırttık" dedi.

Yapılan ilk incelemede hatanın, aday isimlerinin yanına konulan virgül nedeniyle sistemsel sıralamanın bozulmasından kaynaklandığı açıklandı. Başkan Tetik, "Bu hata sınavdan sonra ortaya çıksaydı çok daha büyük bir mağduriyet yaşanırdı" diye konuştu.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığını duyuran Başkan Tetik, "Hata varsa cezası ona göre, bilinçli bir durum varsa cezası çok daha ağır olacaktır. Sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tetik, soruşturma sonucunu da kamuoyu ile paylaşacağını belirterek soruşturmanın teftiş kurulu tarafından yürütüleceğini kaydetti.