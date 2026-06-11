Almanya merkezli dünyaca ünlü moda şirketi Hugo Boss, büyük bir devir teslim süreciyle karşı karşıya. İngiliz iş insanı Mike Ashley’nin kontrolü altında bulunan Frasers Group, şirketin tüm hisselerini devralmak amacıyla yaklaşık 2 milyar euro değerinde bir satın alma teklifinde bulundu.
Nazi üniforması üretiminden moda devliğine: O şirket satılıyor
Alman moda devi Hugo Boss, en büyük hissedarı olan İngiliz perakende devi Frasers Group'un 2 milyar euroluk satın alma teklifi ile gündemde. Satış süreci kapsamında sunulan teklif, lüks moda markasının tamamında kontrolü ele almayı hedefliyor.Kaynak: Diğer
Hugo Boss bünyesinde yüzde 26,06’lık hisse payı ile halihazırda en büyük ortak konumunda yer alan Frasers Group, elinde bulundurmadığı geri kalan hisseler için pay başına 38 euro nakit ödeme yapmayı teklif etti. Sunulan bu rakam, şirketin borsadaki son işlem gününü tamamladığı 36,44 euroluk kapanış fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 4,3 oranında bir prim artışına denk geliyor.
Yapılan bu resmi teklif, Hugo Boss yönetimi tarafından incelemeye alındı. Son yıllarda Hugo Boss markasındaki pay oranını aşamalı olarak yükselten Frasers Group, bu hamlesiyle lüks moda markası üzerindeki yönetsel gücünü tamamen eline almayı amaçlıyor. Anlaşmanın onaylanması durumunda Hugo Boss, grubun ticari portföyündeki en prestijli marka konumuna erişecek.
Sektör analizcileri ve temsilcileri, bu devir işleminin tamamlanması halinde Avrupa moda dünyasının en büyük ve en dikkat çekici satın alma anlaşmalarından birinin gerçekleşmiş olacağını ifade ediyor.
Dünya genelinde geniş bir pazara sahip olan Hugo Boss, son dönemlerde uygulamaya koyduğu büyüme hamleleri ve kurumsal dönüşüm projeleriyle dikkat çekiyordu. Satın alma teklifinin kamuoyuna yansımasının ardından, yatırımcılar ve piyasalar şirket yönetim kurulu tarafından yapılacak resmi açıklamalara kilitlendi.
Ekonomi analistleri, bu küresel anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Frasers Group’un uluslararası hazır giyim ve perakende pazarındaki stratejik konumunu maksimum seviyeye çıkaracağını ve sektördeki rekabet dengelerini yeniden belirleyeceğini öngörüyor.
Hugo Boss, tarihi geçmişiyle de çok konuşulan bir şirket. Kurucu Hugo Ferdinand Boss, Nazi Almanyası’nın düşüşüne kadar 1921’de girdiği partinin üyesi olarak kaldı. Şirket, Nazi üniformalarının üreticisi olarak da biliniyor.