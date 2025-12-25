Avustralya hükümeti, sosyal medya hesaplarında "Nazi sembolleri paylaştığı" gerekçesiyle İngiltere vatandaşının vizesini iptal etti.

ABC News'ün haberine göre Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından "Nazi sembolleri paylaştığı" gerekçesiyle 43 yaşındaki İngiliz'in vizesinin iptal edildiğini duyurdu ve sınır dışı edilmesinin planlandığını belirtti.

Burke, "Bu ülkeye vizeyle gelen hemen hemen herkes, ülkemizde iyi ve hoş karşılanan bir misafirdir ancak birisi buraya nefret amacıyla gelirse ülkeyi terk edebilir." ifadesini kullandı.

İngiltere vatandaşı, bu suçlama sebebiyle aralık ayı başında Queensland eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Polisin açıklamasında bu kişinin "Nazi gamalı haçı" gibi federal yasaları ihlal eden içerikler paylaştığı belirtilmiş, "Nazi yanlısı ideoloji sergilemek" ve "bu topluluğa karşı şiddeti savunmak" suçlamalarına yer verilmişti.

Şüphelinin evindeki aramada üzerinde gamalı haç bulunan kılıçların da olduğu birçok silahın ele geçirildiği açıklanmıştı.