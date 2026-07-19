Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sanatçı Haluk Levent’in tutuklanması gündeme bomba gibi düşerken, müzik dünyasının usta isimlerinden Nazan Öncel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Öncel, pandemi döneminde zor durumda kalan müzisyenler için Haluk Levent'e yaptığı yardımın arka planını anlatarak kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Pandemi sürecinde hayatına son veren müzisyenlerin acısıyla harekete geçtiğini belirten ünlü sanatçı, o günlerde Haluk Levent’i arayarak destek olmak istediğini ifade etti.

'DEKONT İSTEMEYİ AKIL EDEMEDİM'

Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Pandemi döneminde onlarca müzisyen intihar edince, 'Ne gerekiyorsa yapalım' diyerek Haluk Levent'i aradım. 'Gitarsa gitar, kostümse kostüm, şarkıysa şarkı' deyince, o benden sadece kendi el yazımla yazılmış bir şarkının sözünü istedi, hemen ilettim. On dakika sonra Twitter'da (X'te) '@MrNoir13' kayıtlı profil sahibi olan bir hayırseverin 30.000 TL'ye bunu satın aldığını söyledi."

'ŞARKI SÖZÜNÜ ALDIĞI İDDİA EDİLEN HAYIRSEVER HESABINI KAPATMIŞ'

O dönem yaşanan büyük üzüntü ve yoğun gündem nedeniyle detayları sorgulamadığını belirten Öncel, paranın akıbetine dair şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"O günlerdeki üzüntüyle dekont istemeyi akıl edemedim; dolayısıyla akıbetini de, yerine ulaşıp ulaşmadığını da bilmiyorum. Günahı boynuna. Biraz önce baktım, böyle bir profil de kapatılmış."



