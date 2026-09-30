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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik dev bir soruşturma başlatıldı.

Yürütülen detaylı incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli şahsın talimatlarıyla organize bir sahte fatura ve dolandırıcılık ağının kurulduğu tespit edildi.

Şebekenin, maddi zorluk çeken ve işsiz olan vatandaşların durumunu fırsat bilerek üzerlerine gerçekte hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan hayali (paravan) şirketler kurduğu ortaya çıkarıldı.

SAHTE FATURA İLE DEV KAMU ZARARI

Paravan firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte ve muvazaalı faturalar düzenleyen şüphelilerin, bu faturaları belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu belgeleri resmi defterlerine kaydederek vergi kaçırdıkları ve büyük ölçekli kamu zararına yol açtıkları saptandı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen araştırmalarda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı toplam 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından 29 Eylül tarihinde Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta "Mizan Operasyonu" adı verilen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamındaki adli süreç şöyle ilerledi:

61 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 46 şüpheli savcılığın gözaltı talimatı verdiği 56 kişiden 46'sı yakalandı. 5 şüpheli halihazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu olduğu belirlendi.

5 şüpheli firari durumda olup yakalama çalışmaları devam ediyor.

KLASÖRLERCE DOKÜMAN, E-İMZA VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda, organizasyonun yasa dışı ağını belgeleyen çok sayıda materyale el konuldu. Baskınlarda; yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 7 sim kart, 8 banka hesap cüzdanı, 917 tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ele geçirildi.