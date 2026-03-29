Hatay’da beyaz eşya sevkiyatı için yola çıkan 3 kişi, navigasyonun hatalı yönlendirmesi nedeniyle Amanos Dağları’nda mahsur kaldı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Dörtyol’a gitmek üzere yola çıkan ekip, navigasyonun önerdiği güzergahı takip ederek dağlık bir yola girdi. Ormanlık alanda ilerleyen ekip, bir süre sonra yönünü kaybederken kullandıkları kamyonet çamurlu zemine saplandı.

Araçlarının hareket edememesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan ekip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çamura saplanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan 3 kişi güvenli şekilde Dörtyol ilçesine ulaştırılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.