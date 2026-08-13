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Kaynak: İHA

Türkiye, İngiltere, İsviçre, İsveç, İtalya ve Rusya'dan uzmanların katılımıyla Prof. Dr. Özgür Karaoğlu liderliğinde yürütülen uluslararası araştırma, aktif fay sistemleri ile yer altındaki magma yapıları arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

Söz konusu çalışma, 12 Şubat 2026 tarihinde Nature Portfolio bünyesindeki Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.

ERZİNCAN VE KARLIOVA ALTINDA İKİ AYRI REZERVUAR

Yüksek çözünürlüklü sismik tomografi ve üç boyutlu sayısal modelleme yöntemlerinin kullanıldığı incelemelerde, Erzincan Havzası ile Karlıova Üçlü Eklem bölgesi altında iki sığ magma haznesi belirlendi.

Erzincan, Bingöl'ün Yedisu ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri arasındaki bölgeyi kapsayan çalışmada; batıdaki rezervuarın sismik açıdan sessiz kaldığı, doğudaki rezervuar çevresinde ise sürekli bir deprem aktivitesinin bulunduğu saptandı.

FAY HAREKETLERİ MAGMA SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Üç boyutlu modellemeler, Kuzey Anadolu Fayı boyunca gerçekleşen sağ yönlü hareketlerin magma rezervuarları etrafında çekme gerilmeleri oluşturabildiğini gösterdi. Bu durumun, magma kaynaklı aşırı bir basınç olmasa dahi magma damarlarının yukarı doğru ilerlemesini kolaylaştırabileceği değerlendirildi.

Geleceğe yönelik kesin bir deprem veya volkanik patlama takvimi öngörmeyen araştırmacılar; bölgedeki sismik ve volkanik risklerin doğru analiz edilebilmesi için aktif faylar ile magma sistemlerinin bütüncül olarak izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.