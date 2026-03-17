STM Savunma Teknolojileri, NATO’nun farklı bilgi sistemlerini entegre eden INT-CORE projesine geliştirdiği yazılımla yeni yetenekler kazandırıyor. Proje kapsamında veri akışı standart hale getirilirken, sahadaki karar vericilere kritik bilgiler hızlı ve doğru şekilde ulaştırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, STM ile NATO İletişim ve Bilgi Ajansı arasında 2024 yılında yeni bir sözleşme imzalandı.

Bu iş birliğiyle sistemin modernizasyonu ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

KARAR SÜREÇLERİNE BÜYÜK VERİ DESTEĞİ

INT-CORE, farklı kaynaklardan gelen verileri tek merkezde toplayarak komuta kontrol süreçlerini hızlandırıyor. Projede öne çıkan “Lake diver” yeteneği sayesinde büyük veri havuzları analiz edilerek anlamlı hale getiriliyor. Elde edilen veriler haritalar üzerinden sunuluyor ve karar alma süreçleri daha etkin hale geliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, projenin NATO’nun dijital altyapısında kritik rol oynadığını belirterek, daha önce sağlanan mühendislik desteğinin şimdi yeni yeteneklerle geliştirildiğini ifade etti. Güleryüz, sistemin NATO’nun en büyük dijital tatbikatlarından CWIX’te de aktif olarak kullanılacağını vurguladı.

YENİ KABİLİYETLERLE GÜÇLENİYOR

Projeye kazandırılacak yeni teknolojilerle NATO’nun iletişim ve bilgi sistemlerinin daha da güçlendirilmesi, operasyonel etkinliğin artırılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.