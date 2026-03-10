NATO, Türk hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere Malatya’ya patriot konuşlandırdı. Alınan kararı Milli Savunma Bakanlığı açıklamıştı.

Yapılan açıklama şu ifadeler kullanılmıştı, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır."

NATO'DAN TÜRKİYE VE PATRİOT AÇIKLAMASI

NATO yetkilisi, konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, NATO'nun "her yönden gelebilecek her türlü tehdide" karşı savunma yapmaya hazır olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılarla başlayan Orta Doğu’daki savaş, İran’ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine ve İsrail’e saldırılarıyla devam ediyor.

Yaşanan olaylarda İran’dan fırlatılan iki füze, Türkiye sınırlarına girmiş NATO, tarafından havada imha edilmişti. Füze parçalarının ise biri Hatay’a diğeri ise Gaziantep’e düşmüştü.

İran tarafından gönderilen bu füzeler, Türkiye’yi ve NATO’yu alarma geçirdi.