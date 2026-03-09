Gaziantep’in Güneyşehir Güneyşehir bölgesinde TOKİ konutlarının olduğu alana füze parçası düştü. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Hatay’da İran tarafından gönderildiği öne sürülen bir balistik füze NATO tarafından etkisiz hale getirilerek bir araziye düşürülmüştü. Gaziantep’te düşen füze kısa sürede gündem oldu.

'TÜRKİYE'YE YÖNELEN BİR FÜZE DAHA ÖNLENDİ'

NATO, Türkiye sınırlarına doğru yönelen ve havada imha edilen parçalarının ise Gaziantep’e düşen füze ile ilgili açıklamada bulundu.

NATO tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.