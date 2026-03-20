NATO, Irak’taki kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerini bölgeden Avrupa’ya taşıma kararı verdi. Gerçekleştirilen resmi açıklamada, Irak Misyonu (NMI) bünyesinde görev alan personelin tamamının tahliye edildiği ve operasyonel merkezin İtalya'ya aktarıldığı belirtildi.

YENİ DURAK NAPOLİ OLDU

NATO personelinin Irak’tan ayrılmasından sonra misyonun faaliyetlerine İtalya’daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ndan devam edeceği belirtildi. Tahliye operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich şunları söyledi,

"NATO personelinin Irak’tan güvenli şekilde tahliyesine destek veren Irak Cumhuriyeti’ne ve tüm müttefiklere teşekkür ediyorum."

TERÖRLE MÜCADELEYE UZAKTAN DESTEK

Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak’ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ile kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor. Misyonun temel hedefleri arasında; Irak’ın kendi güvenliğini tesis edebilmesi, terörle mücadele kapasitesinin artırılması ve terör örgütü DEAŞ’ın bölgede yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunulması yer alıyor.



