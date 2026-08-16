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Kaynak: AA

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İHA'yı düşüren iki İspanyol F-18 savaş uçağının ay başında Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde konuşlandığı bildirildi.

Açıklamada, F-18'lerin İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait daha geniş birliğin parçası olduğu, toplam 7 F-18, 3 NH-90 İHA önleyici helikopter, 1 A400M havada yakıt ikmal uçağı ile İspanya'dan gelen yaklaşık 200 personelin aynı üste bulunduğu kaydedildi.

Operasyonun Torrejon de Ardoz askeri hava üssündeki NATO Ortak Hava Operasyonları Merkezi aracılığıyla koordine edildiği belirtilen açıklamada, "Hava polisliğinden hava savunması duruşuna geçişle birlikte NATO, artık tüm operasyonel alanlarda katmanlı, 360 derecelik yaklaşımı kullanarak daha geniş tehdit yelpazesine daha esnek şekilde yanıt verebiliyor." ifadesi kullanıldı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, bu sabah ülkesinin hava sahasına izinsiz giren İHA'nın NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. İHA'nın yerleşim yeri bulunmayan ormanlık alana düştüğü bilgisini paylaşan Miruta, aracın hangi ülkeye ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatıldığını bildirmişti.

Bu arada, temmuzda da 3 gün üst üste Romanya hava sahasına izinsiz giren 3 İHA düşürülmüştü.