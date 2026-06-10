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NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, Karadeniz bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sözcü Hart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, NATO'nun müttefik topraklarının her bir karışını koruma taahhüdünün altını çizdi. Hart, bu kararlılığın İttifak'ın değişen güvenlik dinamiklerine sürekli ve dinamik bir biçimde uyum sağlamasını zorunlu kıldığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle NATO'nun doğu kanadında insansız hava ve deniz araçlarıyla bağlantılı olaylarda artış yaşandığına dikkat çeken Hart, ortaya çıkan bu yeni güvenlik zorluklarının üstesinden gelebilmek adına müttefik ülkelerle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Hart, bu gelişmeler doğrultusunda Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin bugün özellikle Karadeniz'deki güvenlik odağında stratejik görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Bölgede yaşanan gerilimin bir parçası olarak, Rusya ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) zaman zaman Estonya, Letonya ve Romanya gibi NATO'nun doğu kanadını oluşturan ülkelerin hava sahasını ihlal ettiği biliniyor. Kuzey Atlantik Konseyi'nin gerçekleştirdiği bu son toplantı, bölgedeki söz konusu ihlaller ve artan risklerin ardından geldi.