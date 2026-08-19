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Kaynak: AA

NATO, İran’dan gelebilecek olası tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu açıkladı.

Bir NATO yetkilisi, İran’ın savaşın yeniden tırmanması halinde Avrupa’daki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

“HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI KOYMAYA HAZIRIZ”

Açıklamada, NATO’nun hava ve füze savunma kapasitesine dikkat çekilerek, bu yılın başlarında İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzelerin dört ayrı olayda başarıyla önlendiği belirtildi.

NATO, “Her türlü tehdide karşı koymaya ve tüm müttefikleri savunmaya hazırız” mesajını verdi.

“TÜM MÜTTEFİKLERİMİZİ SAVUNMAK İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”

İttifakın caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlü ve etkili olduğu vurgulanan açıklamada, NATO’nun tüm müttefiklerinin güvenliği için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.

NATO’nun daha önceki açıklamalarında da Türkiye’ye yönelen İran kaynaklı balistik füze tehditlerinin önlendiği ve ittifakın müttefiklerini savunma konusundaki kararlılığının sürdüğü belirtilmişti.