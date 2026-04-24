Uluslararası basında yer alan ve ABD Savunma Bakanlığına ait olduğu öne sürülen iç yazışmalarda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki operasyonlarda destek vermeyen NATO müttefiklerine yönelik bazı yaptırım senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan bir NATO yetkilisi, "NATO'nun Kurucu Antlaşması, NATO üyeliğinin askıya alınması veya ihraç edilmesi için herhangi bir hüküm öngörmemektedir." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığına ait iç yazışmalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları desteklemeyen NATO ülkelerini "zor müttefikler" olarak tanımladığı, bunları cezalandırmak için bazı seçeneklerin sunulduğu iddia edilmişti.

İspanya'nın NATO ittifakından çıkarılması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanıyan pozisyonundan vazgeçilmesi gibi seçeneklerin de burada yazıldığı ileri sürülmüştü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise iddiaları reddederek hükümetlerinin politikalarını resmi açıklamalar temelinde belirlediğini söylemişti. İspanya’nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Sanchez, müttefiklerle işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini kaydetmişti.