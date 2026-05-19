Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada olayın detaylarının incelendiğini ve Estonya makamlarıyla koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Hart, NATO’nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Litvanya’da bulunan Romanya’ya ait F-16’ların Estonya hava sahasında bir İHA’yı etkisiz hale getirdiğini teyit etti.

Açıklamada, NATO’nun olası hava tehditlerine karşı 7 gün 24 saat esasına göre hazır olduğu ve ittifak topraklarının güvenliği için sürekli görevde bulunduğu vurgulandı.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ise hava sahasını ihlal eden İHA’nın Vortsjarv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.