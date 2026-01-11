NATO, orduların koordineli çalışmasında kritik rol oynayan ve tüm birimlerin birbirleriyle uyum içinde hareket etmesini sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımını HAVELSAN’dan tedarik etmeye karar verdi.

Bu yazılım, hava, kara ve denizdeki tüm dost unsurların aynı dili konuşmasını ve aynı operasyonel resmi görmesini sağlıyor. Radarlar, savaş uçakları, gemiler ve kara unsurları arasındaki veri akışı, yazılım sayesinde önceden planlanıyor. Hangi unsur hangi link üzerinden hangi frekansta ve hangi kriptolu iletişimle veri paylaşacak, yazılım baştan belirliyor. Bu sayede ağın kilitlenmesi veya unsurların devre dışı kalması önleniyor.

NATO, acil ihtiyaç kapsamında HAVELSAN ile çalışma kararı aldı. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE), Müşterek Arayüz Kontrol Subaylarının (JICO) çoklu link planlama görevlerini otomatikleştirmek için yazılım talebinde bulundu. Canlı gösterimlerde HAVELSAN’ın TDLYM Ağ Planlama Yazılımı, NATO temsilcilerinden en yüksek teknik puanı aldı. Bunun üzerine NCIA, yazılımın tek kaynak olarak HAVELSAN’dan tedarik edilmesine karar verdi ve 18 Aralık 2025’te sözleşme imzalandı.

MODERN ORDULARIN GİZLİ BAĞLANTISI

Yazılım, farklı üretim yıllarına ve teknoloji seviyelerine sahip platformların tek bir ağda sorunsuz çalışmasına olanak tanıyor. Bu sayede hedef bilgilerinin ilgili unsurlara hızla iletilmesi sağlanıyor, dost ateşi riski azalıyor ve veri trafiği kesintisiz sürdürülüyor.

Ayrıca muharebe sırasında bazı unsurlar devre dışı kalsa bile ağın işleyişi kesintiye uğramıyor. Yazılım, alternatif iletişim senaryolarını önceden belirleyerek operasyonların güvenli ve kesintisiz yürütülmesini garanti ediyor. Tüm veri iletimi ise şifreli ve yüksek güvenlikli şekilde gerçekleştiriliyor.