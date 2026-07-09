Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılar, klasik Batı müziğinden Türk müziğine ve Türk dünyasının ezgilerine uzanan geniş repertuvarlarıyla sahne aldı. Geleneksel kıyafetlerle gerçekleştirilen gösteriler de konuk heyetlerin dikkatini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi boyunca Türkiye'nin yalnızca diplomasiyle değil, kültür ve sanatın evrensel diliyle de temsil edildiğini vurguladı. Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının ülkeyi başarıyla temsil ettiğini belirterek tüm sanatçılara teşekkür ettiğini ve duyduğu gururu dile getirdi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN SANATÇILARA ÖVGÜ

Zirve kapsamında gerçekleştirilen liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları, Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden oluşan repertuvarıyla büyük ilgi gördü. Konserin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanatçıları tek tek kutlayarak performanslarından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini söyledi.

Programın kapanışında sahne alan Samida Grubu ise Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça seslendirdiği eserlerle çok kültürlü bir atmosfer oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump da performansı beğenisini gösteren bir jestle sanatçıları tebrik etti.

ZİRVE BOYUNCA DÖRT FARKLI TOPLULUK SAHNE ALDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama, lider görüşmeleri ve resepsiyonlarda CSO sanatçılarından oluşan dört farklı topluluk görev yaptı.

Liderlerin karşılanması sırasında sahne alan CSO Trio, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns ve Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin yanı sıra "Sarı Gelin" türküsünü seslendirdi.

Liderler yemeğinde konser veren CSO Cello Yıldızları, "Kâtibim", "Şehnaz Longa" ve "Nihavent Longa" gibi eserleri yorumladı. Programın finalinde sahne alan Samida Grubu farklı dillerde seslendirdiği eserlerle kültürel çeşitliliği ön plana çıkarırken, Dış Bahçe Resepsiyonu'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu "Tatar Pınarı", "Bahçesaray Kaytarması" ve "Kültiginin Narası" gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını konuklara tanıttı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE TÜRK MUSİKİSİ YANKILANDI

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadın sanatçılardan oluşan ney, kanun ve klasik kemençe üçlüsü sahne aldı.

Konserde "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü", "Sazkâr Peşrev", "Rast Medhal" ve klasik Türk musikisinin önemli eserleri seslendirilerek konuklara seçkin bir müzik dinletisi sunuldu.

GELENEKSEL KARŞILAMA TÖRENLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki resmi karşılamalarda ise Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel kıyafetlerle devlet başkanları ve eşlerini çiçeklerle karşıladı.

Karşılama törenlerinde kullanılan geleneksel kıyafetler ve sanatçıların sunumu yabancı heyetlerin beğenisini topladı. Güney Kore heyeti sanatçılarla sohbet ederek kullanılan enstrümanları yakından incelerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geleneksel kıyafetleri ilgiyle inceleyip sanatçılara teşekkür etti.

Zirve boyunca gerçekleştirilen konserler ve geleneksel karşılama programları, Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası arenada etkileyici biçimde tanıtılmasına önemli katkı sağladı.