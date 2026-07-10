ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla liderin katıldığı zirvede, Türk mutfağının geleneksel tatları uluslararası konukların beğenisine sunuldu.
NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı dünyaya açıldı: Diplomasi masasında lezzet rüzgarı
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 36. NATO Zirvesi, yalnızca uluslararası diplomasi trafiği ve kritik kararlarla değil, Türk mutfağının dünyaya tanıtıldığı özel sofralarla da hafızalarda yer etti. Zirve kapsamında hazırlanan menüler, Türkiye'nin gastronomi alanındaki kültürel gücünü ortaya koydu.Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verdiği özel davetin menüsü, iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı. Emine Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşleri için düzenlediği yemekte ise Şef Osman Sezener'in imzası vardı. Zirve kapsamında verilen resmi yemeklerin hazırlanmasında görev alan şeflerden biri de Sinem Özler oldu.
Zirve süresince kurulan sofralarda tandır, mantı, içli köfte, sütlü Nuriye, baklava ve Maraş dondurması gibi Türk mutfağının seçkin örnekleri yer aldı. Türk şeflerin hazırladığı bu özel menüler, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası arenada tanıtarak gastronomi diplomasisine katkı sundu.
"YEREL LEZZETLERİ ÖN PLANA ÇIKARDIK"
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı ve Sheraton Ankara Otel Baş aşçısı Zeki Açıköz, zirve sürecinde Ankara'daki otellerde yoğun bir hazırlık dönemi yaşandığını belirtti.
Liderler ve heyetlerin ağırlanmasında Türk misafirperverliğinin en iyi şekilde yansıtılmaya çalışıldığını ifade eden Açıköz, Türk mutfağının dünya çapında daha geniş bir şekilde tanınması için önemli bir fırsat yakalandığını söyledi.
Açıköz, Türk mutfağının yalnızca kebap, döner, pide ve baklavadan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Mutfağımız 7 farklı bölgenin, farklı kültürlerin ve yüzyıllara dayanan birikimin izlerini taşıyor. Biz de ikramlarımızda yerel ürünlere ve geleneksel tatlara öncelik verdik." değerlendirmesinde bulundu.
LİDER SOFRALARINDA TÜRK MUTFAĞI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü'nde düzenlenen özel yemeklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Açıköz, Türk mutfağının üst düzey devlet temsilcilerine tanıtılmasının önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.
Şeflerin ve mutfak ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Açıköz, zirvenin Türk gastronomisinin uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade etti.
"ASIRLIK TARİFLERLE TÜRK MUTFAĞI" GASTRONOMİYE GÜÇ KATTI
Türk mutfağının tanıtımında devlet desteğinin önemine dikkat çeken Açıköz, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının gastronomi alanında önemli bir çalışma olduğunu söyledi.
Kitabın, Türk mutfağının zenginliğini dünyaya anlatma konusunda değerli bir kaynak oluşturduğunu belirten Açıköz, gastronomi politikalarının sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
SOFRALAR DİPLOMASİYE YÖN VERİYOR
Gastronominin uluslararası ilişkilerdeki rolüne değinen Açıköz, yemek masalarının tarih boyunca önemli kararların alındığı alanlar olduğunu belirtti.
NATO Zirvesi'nin başarılı bir gastro-diplomasi örneği oluşturduğunu söyleyen Açıköz, "Bu süreçte hem Türk mutfağımızı hem Ankara'mızı hem de ülkemizin kültürel zenginliğini tanıtma fırsatı yakaladık." dedi.
Zirve boyunca görev alan Türk şeflerin, liderlere yalnızca yemek sunmadığını; yemeklerin hikayesini, kullanılan ürünlerin özelliklerini ve kültürel geçmişini de anlattığını belirten Açıköz, bu yaklaşımın Türkiye'nin gastronomi markasına değer kattığını söyledi.
Türk mutfağının NATO Zirvesi'nde uluslararası konukların beğenisine sunulması, Türkiye'nin kültürel diplomasisinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.