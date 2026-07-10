NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı dünyaya açıldı: Diplomasi masasında lezzet rüzgarı

SOFRALAR DİPLOMASİYE YÖN VERİYOR

Gastronominin uluslararası ilişkilerdeki rolüne değinen Açıköz, yemek masalarının tarih boyunca önemli kararların alındığı alanlar olduğunu belirtti.

NATO Zirvesi'nin başarılı bir gastro-diplomasi örneği oluşturduğunu söyleyen Açıköz, "Bu süreçte hem Türk mutfağımızı hem Ankara'mızı hem de ülkemizin kültürel zenginliğini tanıtma fırsatı yakaladık." dedi.

Zirve boyunca görev alan Türk şeflerin, liderlere yalnızca yemek sunmadığını; yemeklerin hikayesini, kullanılan ürünlerin özelliklerini ve kültürel geçmişini de anlattığını belirten Açıköz, bu yaklaşımın Türkiye'nin gastronomi markasına değer kattığını söyledi.

Türk mutfağının NATO Zirvesi'nde uluslararası konukların beğenisine sunulması, Türkiye'nin kültürel diplomasisinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.