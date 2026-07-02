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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin NATO’ya diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla harcama yaptığını ve bundan yeterli karşılık görmediğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri NATO’yu korumak için diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor, ancak bundan hiçbir fayda sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor, üstelik bundan hiçbir fayda sağlamıyor: ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya dahil diğer ülkelerin harcamaları ÇOK DAHA DÜŞÜK. (2014-2025) Saçmalık!"