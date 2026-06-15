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Eş zamanlı ev baskınlarıyla gözaltına alınan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 14 öğrenciden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

12 Haziran sabahı Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Mardin, Muğla, Van ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, DGD üyesi 14 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Balıkesir'de 1, Zonguldak'ta 3 ve son olarak Karabük'te 6 öğrenci hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece tutuklanan öğrenci sayısı 10'a yükseldi.

DGD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NATO zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda, Karabük’te mahkemeye çıkarılan 6 arkadaşımız daha tutuklandı.

12 Haziran’da derneğimize yönelik yapılan operasyonlarda Balıkesir ve Zonguldak’ta tutuklanan arkadaşlarımızın ardından, toplamda 10 arkadaşımız hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu ülke emperyalistlere dikensiz gül bahçesi olmayacak.

Öte yandan sorgu esnasında öğrencilere, “NATO zirvesinde derneğiniz hangi faaliyetleri yürütecek?” sorusunun yöneltildiği de öne sürüldü.