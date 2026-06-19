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MİT Başkanı İbrahim Kalın, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, "7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ankara Zirvesi, NATO'nun yeni güvenlik gerçekliğini hangi stratejik akılla karşılayacağını ortaya koyması bakımından da tarihi önemde olacaktır" ifadelerini kullandı.

NATO'NUN YENİ GÜVENLİK ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİ

NATO'nun karşı karşıya olduğu yeni güvenlik ortamına dikkat çeken Kalın, "NATO, yeni güvenlik paradigmasına nasıl uyum sağlayacak? NATO, kendi güvenlik paradigmasını hangi ilkeler ve temeller üzerine inşa edecek?" sorularını gündeme taşıdı.