Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde, NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı.
Toplantıda, 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında NATO Zirvesi kapsamında Bilecik genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri detaylı şekilde değerlendirildi. Kent genelinde alınacak önlemler, görev planlamaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek yapılacak çalışmalar ele alındı.