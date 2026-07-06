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Kaynak: AA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası bastı. Söz konusu para, tedavülde kullanılabilecek şekilde hazırlandı.

Alınan bilgilere göre, NATO zirvelerinin ilk resmi toplantısı 1957 yılında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenirken, 36. Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

ÖZEL TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR

Hatıra olarak hazırlanan 5 liralık madeni para, halihazırda tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 lira üzerine basıldı.

Paranın: Tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin grafik görseli, diğer yüzünde ise mevcut 5 lira tasarımı yer alıyor.

500 BİN ADEDE ULAŞACAK

Özel tasarımlı paranın ilk etapta 100 bin adet üretildiği. Zirve süresince 400 bin adet daha basılmasının planlandığı ve toplam üretimin 500 bin adede ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu uygulamayla, Türkiye’de düzenlenen 36. NATO Zirvesi’nin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor.