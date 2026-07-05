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Kaynak: AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları bugün son prova uçuşunu yapacak, yarın ise Ankara semalarında gösteri uçuşuyla izleyenlere görsel şölen sunacak.

SAATLER BELLİ OLDU

Gösteri uçuşlarının 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken, bu saat diliminde Ankara’da gökyüzünde hareketlilik yaşanacağı ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamada, uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması için bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Türk Yıldızları’nın gerçekleştireceği gösterinin, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da dikkat çeken etkinliklerden biri olması bekleniyor.