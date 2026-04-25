Almanya’da başsavcılığın, Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden siyasetçilere yönelik oltalama (phishing) saldırılarıyla ilgili casusluk şüphesi kapsamında soruşturma yürüttüğü bildirildi. Alman Haber Ajansı DPA ve Spiegel’in başsavcılık sözcüsüne dayandırdığı haberde, Signal kullanıcılarını hedef alan devam eden saldırılarla ilgili soruşturmanın şubat ortasında başlatıldığı aktarıldı.

İKİ BAKAN HEDEF ALINDI

Spiegel’in haberinde, saldırılarda Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien ile Almanya Konut ve İnşaat Bakanı Verena Hubertz’in de hedef alındığı, Federal Mecliste temsil edilen partilerden çok sayıda milletvekilinin de etkilendiği belirtildi. Signal üzerindeki bazı mesajlaşma gruplarının saldırganlar tarafından fark edilmeden okunmuş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) üst düzey siyasetçiler, gazeteciler ve medya temsilcilerinin de oltalama girişimlerinden etkilendiğini tespit ettiği kaydedildi.

PARTİLERE GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

BfV’nin, Federal Meclisteki parti gruplarına ve genel merkezlere gönderdiği uyarı yazısında “koordineli ve uluslararası bir saldırı dalgası”nın sürdüğü ve durumun son derece ciddi olduğu belirtildi. Yazıda, saldırıların özellikle siyaset, ordu ve idarede görev yapan üst düzey isimleri hedef aldığı ifade edildi. Ele geçirilen hesapların yeni saldırılar için kullanılabileceği uyarısı yapıldı.

NATO PERSONELİ DE ETKİLENDİ

Söz konusu geniş çaplı oltalama kampanyasının NATO personelini de hedef aldığı, Alman Askeri İstihbarat Servisinin (MAD) 6 Ocak’ta acil uyarı yayımladığı bildirildi. Askeri kaynakların NATO personelinin de saldırılardan etkilendiğini aktardığı kaydedildi.

Daha önce de Almanya Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner’in Signal hesabının ele geçirildiği açıklanmıştı.