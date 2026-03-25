NATO ve Çin'den üst düzey askeri personeli bir araya getiren NATO-Çin Askeri Personel görüşmelerinin 9'uncusu Brüksel'de gerçekleştirildi.

NATO'nun yazılı açıklamasına göre, heyetler, dün NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

NATO tarafından toplantının açılışını Uluslararası Askeri Karargah (IMS) Genel Direktörü Korgeneral Remigijus Baltrenas yaparken, görüşmelere IMS İşbirliğine Dayalı Güvenlik Dairesi Direktörü Tümgeneral Eray Üngüder başkanlık etti.

Çin tarafında ise görüşmelerin başkanlığını Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) Uluslararası Askeri İşbirliği Ofisi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Guo Hongtao yürüttü.

Taraflar, görüşmede, NATO’nun rolü, PLA’nın modernizasyon çabaları, uluslararası güvenlik ortamı ile silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin öncelikler ve zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.