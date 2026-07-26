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Kaynak: AA

Romanya hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) daha F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının yerel saatle 10.13’te Sulina-Chilia bölgesinde, ülkenin kara suları üzerinde bir İHA’yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

"PROFESYONELLİK VE CESARETLE GÖREV YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Dan, operasyonda görev alan Rumen pilotlar ile yer ekiplerine teşekkür etti.

Ekiplerin görevlerini "profesyonellik, cesaret ve etkinlikle" yerine getirdiğini belirten Dan, operasyonun ülke topraklarının korunmasına ve vatandaşların güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.

SON 3 GÜNDE 3 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Romanya’da son günlerde yaşanan hava sahası ihlalleri dikkat çekti.

Açıklamalara göre, son 3 gün içerisinde Romanya hava sahasını ihlal eden 3 İHA, F-16 savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

Romanya Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz’da düşürülen İHA’nın Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşta kullandığı Şahed tipi İHA olduğu belirlendi.

ROMANYA’DAN RUSYA’YA TEPKİ

Nicuşor Dan, Romanya hava sahası ihlallerine ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirterek, Rusya’ya yönelik diplomatik protestonun soruşturma sonuçlarına göre şekilleneceğini ifade etti.

Romanya’nın aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği (AB) hava sahasının bir parçası olduğuna dikkati çeken Dan, ihlallerin müttefiklerle birlikte ciddi şekilde ele alındığını vurguladı.

DAHA ÖNCE DE İHA ROMANYA’YA DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Rusya’ya ait bir İHA’nın, 29 Mayıs’ta Ukrayna’ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girdiği ve bir apartmana düştüğü bildirilmişti.

Söz konusu olayda 2 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.