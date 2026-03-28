NATO ülkelerinde yapılan ankette Türkiye lider çıktı

NATO ülkelerinde on binlerce kişiye yapılan ankette “Ülken için savaşır mısın?” sorusu soruldu. Ankette en yüksek evet oranı Türkiye’den çıktı. ABD ise listenin orta sıralarında yer aldı.

Riga Stradins Üniversitesi ve Riga Jeopolitik Araştırmalar Merkezi tarafından 2025 yılı eylül-ekim aylarında bie anket gerçekleştirildi. Ankette, 20 NATO üyesi ülkede yaşayan 31 binden fazla kişiye “Ülkeniz için savaşır mısınız?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre “Ülkem için savaşırım” diyenlerin oranı, yüzde 88 ile en yüksek Türkiye oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 69 ile Arnavutluk yer alırken İsveç ise yüzde 66 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Bu 10 ülkeden altısında zorunlu askerlik hizmetinin bulunması dikkat çekti. NATO’nun en güçlü üyelerinden ABD’de “Ülkem için savaşırım” diyenlerin oranı ise yüzde 37 olurken son sırayı yüzde 25 ile İtalya ve Slovakya paylaştı.

Ankette “ülkem için savaşırım” diyenlerin ülkelere göre sıralaması şöyle:

Türkiye: Yüzde 88

Arnavutluk Yüzde 69

İsveç: Yüzde 66

Finlandiya: Yüzde 64

Karadağ ve Yunanistan: Yüzde 63

Norveç: Yüzde 61

Litvanya: Yüzde 52

Polonya: Yüzde 49

Slovenya: Yüzde 49

Estonya: Yüzde 45

Kanada: Yüzde 39

Letonya: Yüzde 37

ABD: Yüzde 37

Macaristan: Yüzde 33

Çekya: Yüzde 33

Hollanda: Yüzde 30

Almanya: Yüzde 27

İtalya: Yüzde 25

Slovakya: Yüzde 25

Kaynak: Haber Merkezi
