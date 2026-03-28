Riga Stradins Üniversitesi ve Riga Jeopolitik Araştırmalar Merkezi tarafından 2025 yılı eylül-ekim aylarında bie anket gerçekleştirildi. Ankette, 20 NATO üyesi ülkede yaşayan 31 binden fazla kişiye “Ülkeniz için savaşır mısınız?” sorusu yöneltildi.
NATO ülkelerinde yapılan ankette Türkiye lider çıktı
NATO ülkelerinde on binlerce kişiye yapılan ankette “Ülken için savaşır mısın?” sorusu soruldu. Ankette en yüksek evet oranı Türkiye’den çıktı. ABD ise listenin orta sıralarında yer aldı.
Sonuçlara göre “Ülkem için savaşırım” diyenlerin oranı, yüzde 88 ile en yüksek Türkiye oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 69 ile Arnavutluk yer alırken İsveç ise yüzde 66 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.
Bu 10 ülkeden altısında zorunlu askerlik hizmetinin bulunması dikkat çekti. NATO’nun en güçlü üyelerinden ABD’de “Ülkem için savaşırım” diyenlerin oranı ise yüzde 37 olurken son sırayı yüzde 25 ile İtalya ve Slovakya paylaştı.
Ankette “ülkem için savaşırım” diyenlerin ülkelere göre sıralaması şöyle:
Türkiye: Yüzde 88
Arnavutluk Yüzde 69
İsveç: Yüzde 66
Finlandiya: Yüzde 64
Karadağ ve Yunanistan: Yüzde 63
Norveç: Yüzde 61
Litvanya: Yüzde 52
Polonya: Yüzde 49
Slovenya: Yüzde 49
Estonya: Yüzde 45
Kanada: Yüzde 39
Letonya: Yüzde 37
ABD: Yüzde 37
Macaristan: Yüzde 33
Çekya: Yüzde 33
Hollanda: Yüzde 30
Almanya: Yüzde 27
İtalya: Yüzde 25
Slovakya: Yüzde 25