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Diyarbakır'da yürütülen soruşturmada akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. İddianameye göre Y.Y., kendisini 7. Kolordu Komutanlığında görevli teğmen, kurum avukatı ve NATO çalışanı olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazandı.

Şüphelinin, özellikle sabit geliri bulunmayan kişileri hedef aldığı ve 7. Kolordu Komutanlığı bünyesinde işçi alımı yapılacağını söyleyerek para talep ettiği öne sürüldü.

"İŞE YERLEŞTİRECEĞİM" DİYEREK PARA TOPLADI

Soruşturma dosyasına göre Y.Y., işe yerleştirme karşılığında aldığı paraların Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili şube müdürlüklerinde görev yapan kişilere aktarılacağını iddia etti.

Y.Y’nin banka hesap hareketlerine bakıldığında, çok sayıda kişinin hesabına para gönderdiği, açıklama kısmına da, “Askeriyeye girmek için yolluyorum. Pirinçlik kışlası işe alım bedeli" yazdıkları tespit edildi. Bu şekilde 4 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, bu yöntemle çok sayıda kişiden para topladığı belirtilen şüphelinin, toplam 59 kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

TRAŞ OLDUĞU BERBERİ BİLE DOLANDIRMIŞ

Berberlik yapan U.K ise, Y.Y’nin müşterisini olduğunu belirterek, “Birkaç kez traş olmuştu. Beni telefonla arayıp, ‘Bana keratin bakımı yapmıştın hatırladın mı’ dedi. Ben de ‘Evet ‘deyince ‘Kapat seni Whatsapp’tan arıyorum’ dedi. Sonra da ‘Sana önemli bir şey söyleyeceğim ama güvenebilir miyim. İkimizin arasında kalmalı. Yoksa bu iş yatar’ dedi. Bana Kolordu’daki berberinin emekli olacağını, çakal, çukalın bu işe gireceğine beni önereceğini, ancak sermaye gerektiğini söyledi. Önden 20 bin lira isteyip dosyamı hızlandıracağını, Kolordu berberi olduğum taktirde büyük paralar kazanacağımı söyledi. Ben de babama, polis olan amcama danışmak istediğimde ‘Sakın onları karıştırma yoksa bu iş yatar’ dedi. Ben de parayı onların vereceğini söylediğimde bu kez, ‘Tamam babana söyle ama amcana kesinlikle söyleme’ dedi.

Babama ve amcama söylediğimde onlar da, bu kişinin dolandırıcı olabileceğini, devletin bu şekilde para istemeyeceğini söyledi. Y.Y beni sıklıkla arayıp ‘Vaktin daralıyor’ diye ısrar ediyordu” diyerek dolandırılmak istendiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında Y.Y. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen astsubay G.I. ve diğer şüpheliler hakkında da yargı süreci başlatıldı.

GERÇEK MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, kendisini askeri personel olarak tanıtan şüphelinin gerçekte oto kaporta işçisi olduğu belirlendi.

Soruşturmayla birlikte şüphelinin askeri personel, kurum avukatı ve NATO çalışanı olmadığı tespit edilirken, milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği iddiası da iddianamede yer aldı.

Mahkeme sanıklardan kendini teğmen ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan Y.Y’ye 28 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Astsubay G.I i88 yıl 4 ay, işçi M.İ ise 78 yıl 8 ay hapis cezalarıyla cezalandırıldı. Ceza miktarı dikkate alınarak 3’ü hakkında da hükmen tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. M.B ile M.H adlı işçiler delil yetersizliğinden beraat etti.