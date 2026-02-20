Norveç, mart ayında ülkenin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilecek geniş kapsamlı NATO tatbikatında ABD’ye ait savaş uçaklarının yer almayacağını duyurdu. Açıklamada, ABD’nin F-35 jetlerini tatbikat planından çıkardığı belirtildi.

Norveç Silahlı Kuvvetleri’nden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı değerlendirmede, söz konusu kararın yalnızca uçakları değil, beraberindeki yaklaşık 100 ila 150 Amerikan askerinin de Norveç’e gelmeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Solemdal, ABD uçaklarının başka görev bölgelerine yönlendirileceğini ifade etti.

ABD’nin hava unsurlarının çekilmesinin, tatbikatın özellikle hava operasyonları bölümünü etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Norveç medyasında yer alan değerlendirmelerde ise bu kararın, Washington’un son dönemde artan uluslararası gerilimler nedeniyle askeri planlamasında öncelik değişikliğine gitmesiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Mart 2026’da “Soğuk Yanıt” adıyla düzenlenecek tatbikata 14 NATO ülkesinin katılması planlanıyor. Norveç Silahlı Kuvvetleri, söz konusu organizasyonun ülkede yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını belirtti.