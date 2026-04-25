Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Romanya hava sahasında ihlal saptandı. Romanya Savunma Bakanlığı, durumun ciddiyeti üzerine NATO kontrolünde görev yapan 2 İngiliz Eurofighter Typhoon savaş uçağının tam yetkiyle havalandırıldığını duyurdu.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait jetler, Romanya sınırını korumak amacıyla Ukrayna toprakları üzerindeki Rus dronlarını hedef alarak sınırın ötesinde etkisiz hale getirdi.

YERLEŞİM YERİNE ENKAZ DÜŞTÜ: 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, müdahalenin ardından vurulan İHA’lara ait parçalar, Galati kentindeki Traian Bariyeri bölgesinde yerleşim yerlerine isabet etti. Enkazın bir evin ek binasına ve bir elektrik direğine düşmesi üzerine yetkililer alarm durumuna geçti.

Açıklamaya göre, patlayıcı madde riski nedeniyle bölgedeki 200'den fazla kişi güvenli alanlara nakledildi. Muhtemel bir patlama veya yangın riskine karşı bölgedeki doğal gaz akışı geçici olarak durduruldu. Resmi makamlar, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını teyit etti.

SINIR HATTINDA PATLAMA SESLERİ

Ukrayna'nın Reni kenti yakınlarında büyük patlamaların rapor edildiği gece boyunca, Romanya tarafında da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO ve Romanya savunma birimleri, sınır hattındaki hava sahası ihlallerine karşı teyakkuz halini sürdürüyor.

Olayla ilgili teknik incelemeler ve enkaz kaldırma çalışmaları, uzman ekiplerin gözetiminde titizlikle devam ediyor.