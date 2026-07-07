Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Kurtuluş Parkı'nda yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.

Grup, "NATO'ya Hayır Koordinasyonu" çağrısıyla saat 11.00'de Kurtuluş Parkı'nda toplandı.

Sloganlar atan gruba polis ekipleri kısa sürede müdahale ederken, ters kelepçe ile çok sayıda kişinin gözaltına alındı.

GAZETECİLER ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI



Polis ekiplerinin, eylem alanındaki görüntü alınmasını engellemek amacıyla kurum temsilcileri ve eylemcilerin etrafını kalkanlarla çevirdiği görüldü. Bölgede görev yapan gazeteciler de görüntü almamaları için alandan uzaklaştırıldı.

Aralarında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, DEM Parti Milletvekili Keziban Konukçu, EMEP Milletvekilleri İskender Bayhan ile Sevda Karaca ve Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polis ablukasına alındı.

Polis müdahalesi sırasında gözaltına alınan kişilerin otobüslere bindirilerek emniyete götürüldü.

22 TİPLİ ÖĞRENCİ VE 3 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1- Ankara'da NATO zirvesi öncesinde, Nato'ya Hayır Koordinasyonu ile ortak eylem çağrısı için Kurtuluş Parkı'na doğru yürüyüşe geçen 22 TİP'li öğrenci Libya Caddesi'nden işkence ve kötü muamele ile gözaltına alındılar. Libya Caddesi üzerinde EMEP, EHP, Halkevleri'nin de içinde olduğu 20 kişilik bir gruba daha müdahale edildi. Sevda KARACA, Erkan BAŞ, Sevinç HOCAOĞULLARI ve birçok milletvekili de abluka altında. Avukat arkadaşlarımız Döndü Kurşunoğlu, Sevinç Hocaoğulları, Ece Ünsal gözaltında! Valiliğin 13 günlük yasak kararı bir "kalkan" gibi kullanılarak, temel anayasal haklar yok sayılıyor. Sadece Ankara değil, günlerdir İstanbul, İzmir, Çanakkale ve diğer şehirlerde de "NATO defol" diyenler ve onların yanında duran avukatlar hedef alınıyor. Zirve öncesi bu baskılar , toplumun tüm muhalif kesimlerini sindirme ve korku iklimi yaratma çabasıdır."

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