Milli Savunma Bakanlığı, bölgesel güvenlik risklerindeki artış üzerine Türkiye’nin hava ve füze savunma tedbirlerinin güçlendirildiğini açıkladı. NATO koordinasyonuyla gerçekleştirilen planlama doğrultusunda, hava sahası güvenliğine katkı sağlamak amacıyla bir Patriot bataryasının Malatya’da konuşlandırılacağı açıklandı.

NATO ile yürütülen koordinasyon kapsamında bir Patriot hava savunma sisteminin hava sahasının korunmasına destek amacıyla Malatya’da konuşlandırılacağı bildirildi.

PATRİOT FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ekonomim'de yer alan habere göre, ABD üretimi olan Patriot sistemi; balistik füzelerden seyir füzelerine, modern savaş uçaklarından insansız hava araçlarına (İHA) kadar geniş bir yelpazedeki hava tehditlerini etkisiz hale getirebilen çok katmanlı bir savunma mekanizmasıdır. NATO müttefikleri başta olmak üzere küresel ölçekte yaygın olarak kullanılan bu sistem; gelişmiş radar üniteleri, merkezi komuta istasyonları ve fırlatıcı bataryaların birbirine tam entegre çalışmasıyla görev yapar.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Patriot sistemi, ABD tarafından geliştirilen ve özellikle yüksek hızlı füze tehditlerine karşı tasarlanan bir hava savunma platformu. İsmi İngilizce "Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target" ifadesinin kısaltması.

1980’li yıllarda ABD ordusunda kullanılmaya başlanan sistem, yıllar içinde modernize edilerek farklı versiyonlara kavuştu. Günümüzde PAC-2, PAC-3 ve PAC-3 MSE gibi gelişmiş varyantları bulunuyor.

Patriot sistemi, özellikle balistik füze savunmasında NATO’nun en kritik ve güvenilir savunma unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Patriot sistemi tek bir fırlatıcı araçtan ibaret olmayıp, birbiriyle eşgüdümlü hareket eden devasa bir savunma ağı şeklinde görev icra eder. Sistem, öncelikle faz dizinli radarı aracılığıyla hava sahasını kesintisiz olarak tarar; yaklaşan bir füze, uçak veya insansız hava aracı tespit edildiği anda hedefin hız, irtifa ve rota bilgileri anlık olarak komuta kontrol merkezine iletilir.

Komuta merkezi tehdidi analiz ederek hedefin vurulmasına karar verirse füze bataryalarına ateşleme emri gönderir. Fırlatılan Patriot füzesi radar tarafından uçuş boyunca yönlendirilir ve hedefi havada imha eder.

Yeni nesil Patriot füzeleri bazı durumlarda hedefi doğrudan çarparak yok eden “hit-to-kill” yöntemiyle çalışır.

FÜZE MENZİLİ

Patriot sisteminde kullanılan füze tipine göre menzil ve kullanım amacı değişiklik gösteriyor.

PAC-2 füzeleri daha çok uçak ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor ve yaklaşık 160 kilometre menzile sahip.

Balistik füzelere karşı geliştirilen PAC-3 füzelerinde menzil yaklaşık 35-60 kilometre civarında bulunuyor.

Daha gelişmiş versiyon olan PAC-3 MSE füzelerinde ise menzil 60-100 kilometre seviyesine kadar çıkabiliyor.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

Patriot sistemleri gelişmiş radar teknolojisi sayesinde aynı anda çok sayıda hedefi takip edebiliyor ve birden fazla tehdide karşı angajman gerçekleştirebiliyor.

Bir Patriot bataryasında genellikle bir radar sistemi, bir komuta kontrol aracı ve 4 ila 8 füze lançeri bulunuyor. Her lançerde kullanılan füze tipine bağlı olarak 4 ila 16 füze yer alabiliyor.

Hızlı reaksiyon süresi ve NATO savunma ağıyla entegrasyon yeteneği sayesinde Patriot sistemi, günümüzde dünyanın en gelişmiş hava ve füze savunma platformları arasında gösteriliyor.

SON YILLARDA NEREDE KONUŞLANDIRILDI?



Balistik füze, seyir füzesi ve İHA tehditlerine karşı kullanılan Patriot hava savunma sistemleri son yıllarda Ukrayna’dan Orta Doğu’ya, NATO’nun güney kanadından Avrupa’ya kadar birçok bölgede konuşlandırıldı. Rusya-Ukrayna savaşı ve artan bölgesel gerilimler, sistemlere olan talebi artırdı.

EN ÇOK UKRAYNA'DA KONUŞLANDIRILDI

Patriot sistemlerinin en yoğun konuşlandırıldığı ülkelerden biri Ukrayna oldu. Rusya’nın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunmasını güçlendirmek isteyen Kiev yönetimine ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı NATO ülkeleri Patriot bataryaları gönderdi.

Almanya’nın birkaç sistem teslim ettiği, ayrıca ABD ile birlikte Ukrayna’ya toplamda beş Patriot sistemi sağlanmasına yönelik anlaşmalar yapıldığı açıklandı. 2025 yılı sonuna kadar iki Patriot sisteminin daha Ukrayna’ya sevk edilmesi planlanıyor.

PATRİOT SİSTEMLERİ TÜRKİYE'DE DE KONUŞLANDIRILDI



Patriot sistemleri NATO görevleri kapsamında Türkiye’de de konuşlandırıldı. İspanya’nın Patriot bataryaları, NATO’nun Türkiye’ye yönelik hava savunma desteği çerçevesinde Türk hava savunma ağına entegre şekilde görev yapmayı sürdürüyor. Bu sistemlerin özellikle NATO’nun güney kanadında hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.



Orta Doğu’da da Patriot sistemleri ABD’nin bölgedeki askeri varlığının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. İran ile gerilimin arttığı dönemlerde ABD, bölgedeki askeri üsleri ve kritik altyapıyı korumak amacıyla Patriot bataryalarını çeşitli ülkelere konuşlandırıyor.

AVRUPA'DA SAVUNMA YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’da da hava savunma yatırımları hız kazandı. Almanya, Patriot sistemlerini modernize etmek ve envanterini genişletmek için yeni anlaşmalar imzalarken, İspanya ve İsviçre gibi ülkeler de Patriot tedarik programlarına katıldı.

Uzmanlar, balistik füze ve drone tehditlerinin artmasıyla birlikte Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinin önümüzdeki yıllarda daha fazla ülke tarafından satın alınmasının veya konuşlandırılmasının beklendiğini belirtiyor.