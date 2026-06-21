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Kaynak: AA

TBMM’den yapılan bilgilendirmeye göre, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ile parlamenter heyetleri İstanbul’da buluşacak.

Zirvede, 32 müttefik ülkenin meclis ve delegasyon başkanlarının yanı sıra, Marcos Perestrello başta olmak üzere NATO Parlamenter Asamblesi’nin üst düzey yöneticileri ve çeşitli temsilcilerinin yer alması öngörülüyor.

NATO Parlamenter Asamblesi tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle ortaklaşa düzenlenen bu zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamentolar arasında görüş alışverişi ve istişare zemini oluşturuyor. Organizasyonun, müttefik ülkeler arasındaki parlamenter iş birliğini ve diyaloğu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

İstanbul’daki toplantı, daha önce ABD ve Belçika’da gerçekleştirilen organizasyonların ardından düzenlenen üçüncü NATO Parlamenter Zirvesi olacak.

Erdoğan’ın Katılımı Bekleniyor

NATO Meclis Başkanları Zirvesi’nin ana oturumu, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında meclis başkanları ve heyet liderleri çeşitli konuşmalar yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zirve çerçevesinde düzenlenecek resmi öğle yemeğine katılarak davetlilere hitap etmesi bekleniyor.

Etkinlik programının devamında ise katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ne teknik bir ziyaret planlanıyor. Bu ziyaret sırasında savunma teknolojileri alanındaki çalışmalar, şirket faaliyetleri ve geliştirilen yenilikçi projeler hakkında kapsamlı bilgi paylaşılması öngörülüyor.